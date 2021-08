Un milione di euro in tre giorni per, e se il buon giorno si vede dal mattino il film promette grandi risultati quando uscirà in tutti i cinema il 18 agosto. Ieri la pellicola ha incassato ben 415 mila euro, ottenendo una media molto alta per il periodo (oltre 700 euro per sala) e volando così sopra al milione di euro.

Anche Jungle Cruise, con gli 86 mila euro di ieri, supera il milione di euro complessivi, anche se dopo otto giorni. Terza posizione per Il signore degli anelli: il ritorno del re, con 73 mila euro e un totale di 359 mila euro. La trilogia rimasterizzata in 4K dimostra quindi di aver registrato incassi simili per tutti e tre i film in questi dieci giorni.

Apre al quarto posto Blackpink: the movie, con 41 mila euro, mentre al quinto posto scende Old, con 34 mila euro e un totale di 1.2 milioni di euro.

Ricordiamo che oggi esce “ufficialmente” The Suicide Squad: Missione Suicida. Il film è arrivato lunedì in anteprima, ma la Warner Bros. non ha comunicato i dati d’incasso, preferendo conservarli per domani: vi terremo aggiornati. Ricordiamo inoltre che domani entrerà in vigore il Green Pass, e c’è molta apprensione sull’eventualità che questa misura abbia un impatto sugli incassi.

INCASSI ITALIA 4 / 8 / 2021

FAST & FURIOUS 9 – € 415.336 / € 1.059.688 JUNGLE CRUISE – € 86.461 / € 1.053.100 IL SIGNORE DEGLI ANELLI: IL RITORNO DEL RE – € 72.986 / € 359.709 BLACKPINK: THE MOVIE – € 41.829 / € 41.829 OLD – € 34.804 / € 1.261.059 I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA – € 20.435 / € 1.581.874 POSSESSION – L’APPARTAMENTO DEL DIAVOLO – € 17.296 / € 192.214 BLACK WIDOW – € 15.235 / € 4.669.698 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA – € 2.991 / € 193.531 IL CORAGGIO DEL LEONE – € 2.844 / € 9.683

Fonte: Cinetel