guida la classifica italiana anche martedì, nel secondo dei quattro giorni delle anteprime nazionali prima dell’uscita vera e propria prevista per il 18 agosto. Il film di Justin Lin incassa altri 389 mila euro, con un’ottima media e un totale di 641 mila euro in due giorni: non è improbabile che arrivi a un milione di euro alla fine delle anteprime.

Warner Bros. ha deciso invece di non comunicare i dati delle anteprime di The Suicide Squad, che è uscito in sala in anteprima lunedì: gli incassi di questi giorni verranno comunicati insieme a quelli del giorno ufficiale di uscita, giovedì.

Seconda posizione per Jungle Cruise, che martedì incassa 79 mila euro e sale a 966 mila euro complessivi: oggi supererà il milione. Al terzo posto Il signore degli anelli: il ritorno del re incassa 76 mila euro, portandosi a 286 mila euro complessivi, mentre al quarto posto Old incassa 31 mila euro e sale a 1.2 milioni di euro complessivi. Chiude la top-five I Croods 2 – Una nuova era, con 16 mila euro e un totale di 1.5 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 3 / 8 / 2021

FAST & FURIOUS 9 – € 389.367 / € 641.177 JUNGLE CRUISE – € 78.947 / € 966.461 IL SIGNORE DEGLI ANELLI: IL RITORNO DEL RE 4K – € 76.185 / € 286.722 OLD – € 31.695 / € 1.226.256 I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA – € 16.437 / € 1.561.439 POSSESSION – L’APPARTAMENTO DEL DIAVOLO – € 15.929 / € 174.917 BLACK WIDOW – € 15.288 / € 4.654.462 IL CORAGGIO DEL LEONE – € 3.409 / € 6.529 THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA – € 2.985 / € 1.126.209 UN DIVANO A TUNISI – € 2.854 / € 496.703

Fonte: Cinetel