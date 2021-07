Torniamo a parlare die di spazio grazie a un’intervista rilasciata da Tyrese Gibson a Vulture . Ricordiamo che sono proprio i personaggi di Tej (Ludacris) e Roman (Gibson) a essere catapultati in orbita a a bordo di un mezzo, una Pontiac Fiero, customizzato per l’occasione.

Chiacchierando col magazine, la star ha ammesso di aver inizialmente pensato che si trattasse di uno scherzo:

All’inizio la mia risposta è stata “Andiamo ragazzi, sarà una roba davvero stucchevole”. Poi, quando mi sono ritrovato sul set realizzando quanto stavano prendendo seriamente la cosa, ho cominciato a supportare l’idea che Ludacris andasse nello spazio insieme al personaggio di Nathalie Emmanuel perché loro due stanno sempre a parlare di gadget e computer, cose che il mio personaggio non fa. Ma loro non mi hanno dato retta e hanno fatto quello che volevano fare. Col risultato che adesso il mio telefono è impazzito non solo perché andiamo nello spazio, ma per quello che il mio personaggio finisce per dire e fare nello spazio. C’è una ragione se questa gente fa un sacco di soldi: sanno più cose di me.