C’era molta attesa circa gli incassi dialle anteprime di giovedì sera negli Stati Uniti, e sembra che le aspettative siano state soddisfatte: il blockbuster della Universal è infatti uscito in 3100 cinema a partire dalle 7 di sera, e ha incassato la bellezza di 7.1 milioni di dollari. Oggi si espanderà in un totale di 4179 cinema, il lancio più ampio dall’inizio della pandemia, e la speranza è che gli incassi del weekend siano da record.

I risultati delle anteprime sono nettamente superiori a quelli di Hobbs & Shaw: lo spin-off incassò infatti 5.8 milioni di dollari in 3400 cinema, quando non erano ovviamente in corso limitazioni (in particolare, in Canada molti cinema sono ancora chiusi).

A questo punto le prime proiezioni del weekend parlano di 60 milioni di dollari, quindi come Hobbs & Shaw, anche se le speranze è che si superino i 70 milioni di dollari, cifre ben al di sopra del record di A Quiet Place 2, che al momento detiene l’incasso complessivo più alto per un film dall’inizio della pandemia (e ha esordito con 57 milioni di dollari nei quattro giorni della festa del Memorial Day).

Ricordiamo che nel 2017 Fast & Furious 7 stabilì i record del franchise, con 15.8 milioni di dollari alle anteprime del giovedì e un weekend da ben 147.1 milioni di dollari (a fine corsa raggiunse i 355 milioni negli Stati Uniti).

Al momento, Fast & Furious 9 è uscito in diversi territori internazionali inclusa la Cina e ha raggiunto i 292 milioni di dollari. In Italia, dopo le anteprime del 3-4 agosto, uscirà il 18 agosto.

