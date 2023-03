L’auto guidata da Paul Walker in Fast & Furious sarà presto all’asta, stando a quanto riportato da The National).

Si tratta della vettura guidata dall’attore scomparso nel film del 2009, la Nissan Skyline R34 GT-R blu del 2000. late Paul Walker’s real Fast & Furious car is going to be put up for auction.

Bonhams si occuperà dell’asta online che si terrà dal 28 aprile al 5 maggio, sul sito è possibile trovare alcune foto dell’auto.

