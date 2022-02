Durante il Super Bowl abbiamo visto(ed Eugene Levy, Danai Gurira e Dave Bautista) in un nuovo spot della Nissan molto in stile

Se ve lo siete persi, potete trovarlo direttamente qua sotto:

Qualche giorno fa, Brie Larson ha potuto parlare di questo spot insieme ad Uproxx in un’intervista in cui ha potuto dichiarare tutto il suo amore verso la saga di Fast & Furious ammettendo anche che amerebbe partecipare a una pellicola del franchise in questione.

La protagonista di Captain Marvel ha spiegato:

Accetterei al cento per cento di partecipare a un Fast & Furious. Anzi fatemi un piacere: dite a tutti che amerei prendere parte a un film del franchise. Sono letteralmente ossessionata. Amo quei film. Li trovo ottimi, divertentissimi e mi hanno fatto apprezzare le automobili. Sono incredibili. Quindi dico davvero: per piacere fatemi partecipare!

La discussione va poi a toccare l’assurda ipotesi di un crossover fra Avengers e Fast & Furious, idea che viene così commentata da Brie Larson:

Whoa! È un’idea da un fantastiliardo di dollari! Mi andrebbe bene anche interpretare un nuovo personaggio, quello che volete. Ci starei davvero a un crossover come questo. Hai toccato un argomento che è una mia vera passione quindi per me è sì.

Restando in tema, vi ricordiamo che le riprese del decimo Fast & Furious dovrebbero partire a breve, come confermato poco tempo fa da Vin Diesel.

Cosa ne pensate di questa dichiarazione d’amore fatta da Brie Larson nei confronti della saga targata Universal? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

