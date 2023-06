In un’intervista con Insider, il rapper Ja Rule ha rivelato di non aver “alcun” rimpianto per non essere più tornato nel cast del franchise di Fast & Furious, dopo aver preso parte al primo capitolo, uscito nel 2001. Ecco perché:

Tutti sono diventati “quaterback del lunedì mattina” (chi critica dopo un evento, ndr.): “Ha perso l’occasione di fare dieci film di Fast & Furious“. Va bene così. A me va bene così. Io sono Ja Rule, un artista straordinario che ha avuto una carriera straordinaria, un autore di canzoni straordinario. Ecco chi sono. Questo è ciò che la gente vede di me. È così che voglio essere venerato. Sono stato probabilmente il più grande artista nella scena rap. Vi propongo questo: Sono John Singleton [regista di 2 Fast 2 Furious]. Ti offro 500.000 dollari per girare un film per tre mesi. Accetto? Oppure parto per un tour dove guadagnerò quasi 15 milioni di dollari nell’arco di meno di due mesi? Allora, cosa fai? Chi sapeva che ce ne sarebbero stati dieci? Ma comunque, avrei dovuto fare dieci film per guadagnare quella cifra, o almeno otto.

Il nuovo capitolo del franchise, Fast X, è al cinema dal 18 maggio. Per tutte le informazioni, rimandiamo alla nostra scheda del film.

FONTE: Insider

