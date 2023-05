Alla premiere romana di Fast X, Vin Diesel ha annunciato che Fast & Furious non si concluderà con l’undicesimo capitolo, ma con il dodicesimo.

In un’intervista con THR, il regista ha commentato la notizia preferendo andarci cauto:

“Vedremo cosa succederà. Per ogni grande franchise nel mondo – a parte Il Signore degli Anelli, che aveva già i suoi libri e quindi una sua conclusione – non pensi troppo in avanti. Puoi avere grandi speranze sul futuro, ma devi lavorare e dare il massimo al film a cui ti stai dedicando. Perciò darò del mio meglio con la Parte 11 o la Parte B e vedremo cosa succederà“.

Fast X è al cinema dal 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

Classifiche consigliate