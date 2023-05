La saga di Fast & Furious ci ha abituano, col passare degli anni, a una escalation di esagerazioni all’insegna di una spettacolarità sempre più marcata – o trash per i detrattori – tanto che, dopo l’uscita del nono capitolo, che ci ha regalato la ben nota scena nello spazio, c’è anche chi ha iniziato a suggerire il crossover con un’altra popolare epopea della Universal, quella di Jurassic Park.

Un’idea, questa, toccata anche da Vin Diesel and co durante un evento stampa virtuale di Fast & Furious 9 (ECCO TUTTI I DETTAGLI) che, però, è stata in seguito categoricamente esclusa da Colin Trevorrow.

E parlando di trovate narrative bislacche, Louis Leterrier, regista di Fast X che si occuperà anche della regia di Fast & Furious 11 e, probabilmente, anche 12, ha spiegato senza mezzi termini che la sua intenzione è quella di riportare più concretezza al franchise senza indulgere in cose tipo i viaggi nel tempo:

Cosa potrei fare di più? I viaggi nel tempo? Non avrei potuto fare nulla di più grande di così. Nella maniera più assoluta. Sono andati nello spazio e così ho pensato “Riportiamoli sulla Terra”. Amo i film di Fast & Furious con elementi di spionaggio internazionale e incursioni spaziali, ma non sono queste le ragioni per cui guardo queste pellicole. Se devo dirigere un lungometraggio della saga, devo farne uno che riporta al centro le gare automobilistiche. Voglio che sia questo il mio segno come regista, voglio riportare le corse in prima linea.

Fast X è al cinema dal 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

FONTE: Entertainment Weekly

