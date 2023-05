Fra le new entry nel cast di Fast X possiamo annoverare, come noto, la leggendaria Rita Moreno, Daniela Melchior e Alan Ritchson, il protagonista della serie TV Reacher.

Nel decimo Fast & Furious, Alan Ritchson interpreta Aimes, il nuovo capo dell’Agenzia che, alla fine della pellicola, è al centro di un’importante svolta nella trama: ha sempre lavorato, nell’ombra, insieme al villain di Jason Momoa, Dante Reyes.

Durante la promozione stampa di Fast X, Alan Ritchson ha parlato della versione alternativa della storyline del suo personaggio svelando che in una di queste, Aimes e Dante erano, in realtà, fratelli.

Non so se sto rivelando troppo, ma abbiamo girato un paio di storie diverse. In una di esse, il personaggio di Jason Momoa e Aimes erano fratelli di sangue. Erano effettivamente parenti e uno dei motivi per cui erano uniti era il loro legame genetico. Esiste una versione di quel film nella sala di montaggio, ma alla fine è stato deciso di includere nell’attuale versione del film quella in cui scopriamo, alla fine del film, un’incredibile plot twist in cui viene fatto vedere che c’era un’alleanza tra loro fin dall’inizio, rendendo forse lui il cattivo, per lo meno questo è ciò che viene presentato. Non ero sicuro di quale versione sarebbe stata scelta, ma sapevo che c’era molta dualità in questo personaggio e che alla fine era un cattivo, almeno per ora. Vedremo cosa riserva il futuro.