In una recente intervista con Harpers Bazar, si è parlato anche del prossimo ruolo di Brie Larson in attesa di The Marvels, ovvero Fast X, il decimo capitolo della longeva saga della Universal.

Nell’articolo si spiega che l’attrice è diventata più sicura di sé anche grazie alla scoperta di un amore per il fitness. Sul suo conto Vin Diesel ha poi aggiunto che l’attrice ha basato un tratto del suo personaggio su Pauline, la sua figlia di 8 anni.

Quando la figlia dell’attore ha incontrato l’attrice indossava una giacca con la scritta: “Pensa solo positivo”, e Diesel ha così spiegato: “Brie è andata dal reparto costumi e ha chiesto che quella giacca venisse ricreata per indossarla per tutto il film”.

L’uscita di Fast X è fissata per il 18 maggio in Italia. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda!

