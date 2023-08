In Fast X (LEGGI LA RECENSIONE), a vestire i panni del villain di turno è Jason Momoa, che interpreta Dante, il figlio del signore della droga Hernan Reyes in cerca vendetta contro Domenic Toretto. Il personaggio, stravagante e minaccioso allo stesso tempo, ha avuto un forte impatto sul pubblico, ma il suo carattere è stato leggermente attenuato in sala di montaggio.

In un’intervista con GamesRadar+, il regista Louis Leterrier ha infatti rivelato:

Poiché siamo dei professionisti consumati, lo avevamo impostato in modo da poterlo attenuare in sala di montaggio, se necessario. Ma francamente, quando abbiamo iniziato i test e abbiamo visto le reazioni del pubblico, abbiamo deciso di andare quasi completamente nella direzione che avevamo intrapreso. Siamo passati dal livello base a quello più esagerato, abbiamo superato il livello massimo in alcune scene e a volte l’abbiamo attenuato.

Il regista sottolinea poi come il personaggio di Momoa si distingua da molti altri villain che siamo abituati a vedere:

Ha creato questa ventata di eccentricità ed eccitazione di cui Fast & Furious aveva bisogno. Il fatto di avere un personaggio esterno che porta la follia era davvero necessario. Per quanto mi piaccia che vadano nello spazio e tutto il resto, non volevo che Fast diventasse troppo una commedia. Ma poi si può inserire un personaggio comico e stravagante, rendendolo comunque minaccioso e mantenendo la serietà che rende Fast & Furious fantastico. A volte, in questi film, quando si passa al villain, questo è così acido, annoiato e arrabbiato che ti viene da pensare: “Sì, è il mio momento di andare in bagno“. Ma in realtà, ogni volta che si interrompeva la storia di Dom Toretto e si andava da Dante, vedevo il pubblico che si eccitava e si chiedeva: “E adesso?”.

Fast X è arrivato al cinema il 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

