Daniela Melchior in Fast X interpreta Isabel, la sorella di Elena, il personaggio interpretato da Elsa Pataky morto in Fast & Furious 8.

In occasione di un’intervista con Collider, l’attrice ha parlato innanzitutto del passato del personaggio, sottolineando che capita che in alcune famiglie, pur avendo gli stessi genitori, i figli prendano strane diverse.

“Se penso al passato di Isabel, e al suo trascorso, magari avrebbe preso la decisione di Elena di entrare in polizia dicendo: ‘Oh, sì, ovviamente, è la figlia perfetta’. […] Per come la vedo io il mio personaggio ha sempre vissuto nella sua ombra anche se [Elena] era sempre con lei, sempre altruista e preoccupata per la famiglia. Perciò non la odiavo, ma ero soltanto invidiosa in maniera molto, molto profonda“.

Quanto al futuro, ha poi aggiunto: “Se ci sarà un futuro per Isabel, mi piacerebbe esplorare questi aspetti. Come dico in una scena [a Dom], immagino che Isabel si sentisse un peso per chiunque le stesse attorno, ed ecco perché non voleva avere legami con nessuno, per non rovinare tutto ciò che toccava. Ho pensato a cose molto cupe per lei, non so neanche perché!“.

Fast X è al cinema dal 18 maggio.

