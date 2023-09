Il finale di Fast X ha reso chiaro che il regno di terrore di Dante, interpretato da Jason Momoa, non è finito. La famiglia di Dom Toretto dovrà quindi scontrarsi ancora con il villain nel prossimo film in uscita nel 2025.

Suggerisce Louis Leterrier, regista di Fast & Furious 10, che ancora non abbiamo visto tutto di Dante. Racconta infatti in un’intervista con Empire:

Non succede mai la stessa cosa per due volte con Jason. Dante evolverà molto. Esploriamo qualcosa che non abbiamo mai visto prima.

Come però Dante evolverà nel nuovo capitolo spetta solo a Jason deciderlo. Sembra infatti che già nell’episodio 10 l’attore abbia deciso di trasformare la versione oscura del personaggio scritta nel copione in una più sadicamente giocosa. Dice Leterrier:

Avrebbe potuto interpretarlo oscuro, arrabbiato. Ma è stato interessante giocare con il dualismo e il tira e molla interno del personaggio dove, nella stessa frase, ride e sente il dolore di aver perso tutto. Solo un attore come Jason poteva farlo.

Non ci resta che aspettare l’uscita di Fast & Furious 11 per vedere cosa Jason Momoa ha in serbo per il suo personaggio. Nel frattempo trovate tutte le informazioni su Fast X nella nostra scheda.

