Durante un’intervista con Flaunt, Gal Gadot ha parlato del suo ritorno nella saga di Fast & Furious con il finale di Fast X.

L’attrice ha trovato commoventi le campagne dei fan per il ritorno di Gisele:

Guarda, sono stati i primi a darmi un’opportunità a Hollywood. Mi commuovo ancora per l’amore dei fan. Per anni mi hanno chiesto con insistenza di tornare, hanno addirittura avviato una campagna per il mio ritorno. L’ho trovato sconvolgente e non sono cose che prendo alla leggera. Perciò mi sono detta: “Ok, forse è giunto il momento, forse è il momento di tornare'”. È stato davvero emozionante e mi sembra giusto.