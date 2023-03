Grazie a TotalFilm sono arrivate online un po’ di nuove immagini di Fast X, il decimo capitolo della saga di Fast & Furious in uscita a maggio nei cinema.

Le potete ammirare tutte qua sotto:

Ma non è tutto. Sempre grazie a TotalFilm arrivano anche dei dettagli su Tess, il personaggio interpretato da Brie Larson (Captain Marvel) nel film. A quanto pare si tratta della figlia di Mr. Nobody che, nella saga di Fast & Furious, è interpretato da Kurt Russell:

Tess è la figlia di Mr. Nobody. Tecnicamente è della CIA, ma è una specie di collegamento, per certi versi. Non condivide l’attuale gestione dell’Agenzia ora che non c’è più suo padre. Crede fermamente nell’eredità lasciata da suo padre, ovvero nello stare dalla parte di Toretto e della sua famiglia e lotta per tutto questo. Dom sa che lei ha un forte temperamento e rispetta davvero il fatto che lei abbia “abbandonato la sua strada” per parlare con lui e stabilire un rapporto di fiducia. Quello che le chiede è come un test. Della serie che se c’è questo compito impossibile e lei riesce a portarlo a termine, allora farà parte della famiglia per sempre.