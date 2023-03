Intervistato da Total Film (e ripreso da GamesRadar) Jason Momoa ha parlato della sua esperienza sul set di Fast X e della grande emozione di aver poter fare molte delle sue acrobazie alla guida, aspetto preponderante per il franchise Fast & Furious:

Ecco le sue parole:

È un’esperienza adrenalinica. Da sballo! Andare in giro per le strade acciottolate di Roma con secoli di usura, su cui quando freni scivoli… Uno dei nostri produttori disse “Lo lasciamo guidare per Roma in quel modo?” e io tipo “Sì, amico!”.