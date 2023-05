In Fast X, il nuovo capitolo della saga di Fast & Furious in arrivo il 18 maggio nei cinema italiani con Universal, Jason Momoa interpreta il villain Dante.

A margine degli impegni stampa per il blockbuster, Jason Momoa ha svelato l’unico aspetto della lavorazione di Fast X che l’ha deluso specificando anche che si tratta di qualcosa che verrà sistemato dall’undicesimo capitolo.

Se ti dovessi dire, la mia unica delusione di quest’esperienza è che non sono riuscito a guidare di più, una cosa che, comunque, cambierà col prossimo. Sarà questa la mia richiesta più grande, dirò proprio “Fatemi fare lezioni di guida” perché voglio imparare a fare certe robe. So andare in moto solo perché faccio le mie cose e per questo ho fatto l’80% delle scene in moto. È stato grandioso e sono super felice che me lo abbiano fatto fare fidandosi di me. Poi è chiaro, per gli stunt che avrebbero potuto mettere a repentaglio il film c’era lo stuntman, ma mi piacerebbe davvero poter guidare di più.