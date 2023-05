Durante una chiacchierata con Extra, John Cena ha parlato Fast X – che è da oggi nei cinema italiani – e nello specifico delle scene di guida.

“Adoro guidare, sono molto sicuro al volante e adorerei mettermi in gioco con la roba più impegnativa, ma non sarebbe giusto nei confronti della produzione” ha spiegato l’attore. “Di una produzione che impiega molti soldi per rientrare nei tempi e tenere tutti al sicuro“.

Ha poi aggiunto, facendo riferimento a una sequenza misteriosa di cui non si conoscono i dettagli: “Abbiamo girato delle scene che non hanno l’auto di cui parli in cui ho dovuto guidare un po’ in giro come in un giorno normale in cui fai la spesa. Ma le sequenze che avevano a che fare con alcuni elementi che devono essere ancora svelati spettavano ai professionisti“.

Fast X è al cinema dal 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

