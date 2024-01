Forse ricorderete che, alla fine di aprile del 2022, è arrivato uno dei più classici “fulmini a ciel sereno”, quello relativo all’abbandono delle riprese di Fast & Furious 10, o Fast X, da parte del regista Justin Lin (ECCO I DETTAGLI) quello che, dirigendo ben 5 film della saga -il 3°, il 4° il 5° il 6° e il 9° – ha contribuito più di ogni altro a far sì che il franchise diventasse una delle proprietà intellettuali più importanti della Universal (anche se il record d’incassi va al settimo episodio, quello diretto da James Wan nonché l’ultimo interpretato da Paul Waalker).

Ospite dell’Happy Sad Confused podcast, Justin Lin, che secondo le indiscrezioni dell’epoca avrebbe deciso di lasciar perdere Fast X per via dell’atteggiamento di Vin Diesel, ha toccato la questione in modo molto conciliante spiegando quanto segue:

Se ci ripenso, è passato circa un anno e mezzo, provo solo amore per il cast. Tutti scherzano sulla famiglia, famiglia, famiglia, è così che mi sento. Questo è un settore pazzo, e poter attraversare 15-18 anni con un gruppo di persone e crescere insieme a loro è qualcosa di molto speciale. Lo studio ha sempre avuto fiducia in me. Significa davvero tutto per me. Che mi piaccia o meno, sarò legato a questa saga. Anche quando sono stato assente tra il sesto e il nono, tifavo sempre Fast & Furious. C’è solo positività da parte.

Qualunque sia il dramma alla base della separazione… sono solo un po’ deluso che sia dovuto diventare pubblico. Preferirei che i personaggi parlino per la saga. Qualunque cosa sia successa, non dovrebbe essere importante. Ero comunque presente, di qualunque cosa avessero bisogno, di qualsiasi cosa Louis [Leterrier] o chiunque altro avesse necessità… voglio solo essere di supporto. Penso che sia quello lo spirito di quella situazione e, in generale, è importante per me.