Manca poco all’arrivo nelle sale di Fast X, il decimo capitolo della saga di Fast & Furious, e nel corso di un backstage dedicato al blockbuster Ludacris, interprete di Tej nel franchise, ha parlato del tema centrale dei film targati Universal: quello della famiglia. Un tema reso anche più famoso grazie alla pioggia di meme che, col passare degli anni, sono arrivati online.

Parlando della storia di Fast & Furious in vista dell’arrivo di Fast X Ludacris spiega:

Questo franchise sta invecchiando davvero bene. Visivamente è stimolante. C’è tanto cuore, c’è tanto amore. Anche perché a conti fatti si collega tutto a questioni con le quali abbiamo a che fare nel mondo vero. Si ricollega tutto all’amore e alla famiglia. Che sono le cose più importanti. So che la gente scherza sulla famiglia e sul nostro insistere su questo concetto, ma la famiglia e l’amore sono cose di abbiamo bisogno oggi più che mai a questo mondo. Per ciò ha senso che noi si prosegua su questa strada perché molti di noi vivono indirettamente tramite questi personaggi, che offrono speranza. Otteniamo un senso di fiducia e speranza semplicemente osservando lo schermo e vivendo indirettamente l’uno attraverso l’altro. È molto potente. Ed è quello che dovrebbe fare il cinema. Ho sentito Vin che, una volta, ha spiegato che questi non sono solo dei film, sono uno stile di vita.

La fine della corsa ha inizio. Fast X, il decimo film della saga di Fast & Furious, dà il via ai capitoli finali di uno dei più leggendari e popolari franchise cinematografici, giunto al suo terzo decennio e ancora sostenuto dallo stesso cast e dagli stessi personaggi degli esordi. Nel corso di molte sfide e contro ostacoli impossibili, Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno superato in astuzia, coraggio e abilità tutti i nemici che hanno incontrato sul loro cammino. Ora si trovano di fronte all’avversario più letale che abbiano mai affrontato: una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato, alimentata dalla vendetta, determinata a disperdere la famiglia e a distruggere per sempre tutto e tutti i suoi cari.

In Fast Five del 2011, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (Jason Momoa di Aquaman), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto. Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry, Black-ish) è l’obiettivo finale della vendetta di Dante.

Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

FONTE: YouTube

