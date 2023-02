Fast X: Michelle Rodriguez sottolinea che nel cast ci sono quattro attrici da Oscar

In occasione del debutto del trailer di Fast X, Michelle Rodriguez ha parlato con ET del gremitissimo cast del film in arrivo a maggio, sottolineando la sua componente da Oscar.

“Quanti premi Oscar abbiamo? Quattro! Quattro, per l’amor del cielo!” ha commentato. “Abbiamo Brie [Larson], Charline [Theron], Rita [Moreno] e ovviamente la dea. L’avete mai vista Helen Mirren? La amo“.

Ha poi parlato di un altro ingresso nel cast, Jason Momoa:

Il suo personaggio può essere cattivo, ma anche giocoso, perciò è divertente. Ha qualcosa di così affascinante, fa tutto con il suo sorrisetto, ed è così carino. Forse dipende dal fatto che è sexy, magari sono di parte perché è così sexy.

L’uscita di Fast X è fissata per il 18 maggio in Italia. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda!

