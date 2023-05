In Fast X c’è una scena che si collega direttamente alla sequenza dei titoli di coda di Fast & Furious 9, quando Han si ritrova faccia a faccia con Deckard “Deck” Shaw.

La produzione ha dovuto però fare i conti con un problemino: Sung Kang nel decimo film sfoggia una lunga chioma, mentre ai tempi delle riprese del nono capitolo aveva i capelli corti.

“Il motivo per cui volevo che Han avesse i capelli corti [in F9] è che è sotto copertura. Perciò non aveva senso per il personaggio che se ne andasse in giro con il solito aspetto. Con i capelli corti ci si nasconde più facilmente” ha spiegato l’attore a Insider.

Ha poi aggiunto di aver deciso di farseli crescere: “Ma ho capito che la gente ha bisogno di alcune cose da Han: snack, macchine forti e i suoi capelli. I capelli sono un po’ un super potere.. lo definiscono“.

Come arginare, allora, un problema di continuità? “Visto che tutti sono molto fissati con il proprio lavoro e i dettagli contano, ci sono state molte discussioni su come risolvere il problema dei capelli corti di Han nella scena dei titoli di coda. Abbiamo fatto dei test e alla fine abbiamo pensato di farglieli tirare indietro per avere un effetto simile“.

Fast X è al cinema dal 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

