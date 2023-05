Durante un’intervista con l’Hollywood Reporter, Louis Leterrier ha parlato della realizzazione delle sequenze flashback di Fast X e di come siano state integrate alle scene di Fast & Furious 5.

“È stato assolutamente necessario accedere ai giornalieri del [quinto] film” ha spiegato il regista. “La Universal ha un archivio pazzesco e così abbiamo scavato a fondo e guardato tutto“.

Ha poi aggiunto: “Il nostro film è stato girato in digitale, come la maggior parte dei film di oggi, ma Fast & Furious 5 era stato girato su pellicola 35mm, così abbiamo convertito tutto e poi ci siamo chiesti cosa potessimo utilizzare e sistemare“.

I personaggi sono stati inseriti in sequenze già realizzate attraverso il digitale e con la tecnica del motion control: “Poi abbiamo girato nuovi pezzi con la stessa pellicola e le stesse cineprese di Fast & Furious 5. Stephen Windon, il nostro direttore della fotografia, ha lavorato alla maggior parte dei film sin da Fast & Furious (2009) e ricordava esattamente come aveva girato la scena e cosa segnava l’esposimetro. Nel film è un tutt’uno, non si nota la differenza tra ciò che è vecchio e ciò che è nuovo perché in sostanza ogni inquadratura è ibrida“.

