Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In una recente intervista con Entertainment Weekly, Louis Leterrier ha parlato del destino di un personaggio in Fast X, ora nei cinema italiani.

Il regista ha svelato che John Cena non ha preso molto bene la notizia della morte di Jakob.

“È stata una mia idea” ha confermato Leterrier. “È una delle prima cose a cui ho pensato, perché mi sono detto che quest’uomo non poteva essere cattivo. Ecco perché la mia visione di zio Jakob è molto diversa [da Fast 9]. Impara a essere uno zio e ad avere a cuore qualcuno dopo aver provato cosa significa non essere amati, mentre ora ama qualcuno. Ha sentito amore quando Little B lo abbraccia e dice: “Ti voglio bene, zio Jakob“.

Ha poi aggiunto: “Ho detto a John Cena che avrebbe dovuto sacrificarsi, come ultimo dono per suo fratello salvando suo figlio, e si è arrabbiato“.

“Gliel’avevo detto tra un ciak e l’altro mentre sistemavamo la cinepresa, ma poi ha amato la cosa e si è riversata sulla sua interpretazione. Ha capito dove sarebbe andato a parare e ha detto: ‘Darò così tanto amore che il sacrificio farà male’. Ed è così, fa male“.

Fast X è al cinema dal 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

Classifiche consigliate