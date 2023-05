Fast X è uscito finalmente al cinema: primo capitolo di una trilogia, il film è stato presentato alla stampa ormai alcuni giorni fa e così ecco arrivare online le recensioni, insieme al punteggio RottenTomatoes aggiornato. Partiamo proprio da questo parametro. Con un conteggio di circa 120 recensioni, il sito ha assegnato al film un pomodoro marcio, anche se di poco: il 57% delle critiche è positivo, ma il voto medio è di 5.9 su 10.

La recensione del nostro Gabriele Niola inizia così:

La saga di Fast & Furious ha preso la piega di Harry Potter, è sempre più attenta a seguire la crescita e l’invecchiamento del proprio pubblico, ventenne nel 2001 e oggi in età da figli. Dominic Toretto non è più quello di prima, ha un figlio, parla come una persona che ha una vita dietro e non una davanti e anche la sua regola di vivere un quarto di miglio alla volta è scomparsa da tempo. Come i buoni padri, fa prediche e invita all’impegno e alla dedizione, così da continuare a rappresentare le aspirazioni e la vita dei suoi spettatori primari.