Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In Fast X, dalla settimana scorsa nelle sale italiane, sono presenti due celebri ritorni che i fan aspettavano da tempo.

Uno di questi è quello di Gal Gadot nei panni di Gisele, come la stessa attrice ha celebrato su Instagram:

“Mi è mancata la mia famiglia di Fast! Sono così emozionata. Ai miei fan, il vostro continuo amore e il vostro supporto alimentano questo viaggio. Brindiamo all’eredità, ai fan e alla Famiglia che abbiamo costruito insieme“.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, il regista Louis Leterrier ha spiegato che il cammeo di Gal Gadot non è stato girato a distanza come quello dell’attrice in Shazam! Furia degli dei.

“Ero sul set con lei, sono stato così fortunato da incontrare Gal Gadot, abbracciarla e ringraziarla alla fine delle riprese, è stato uno dei momenti più belli. Ero già stato così fortunato da girare uno spot con lei, e avevo visto il potere di Gal Gadot in 30 secondi. Ora non solo ho potuto lavorare con lei, ma ho potuto anche riportare Gisele nella saga. Sono il fan più felice al mondo“.

Durante un’intervista con ComicBook.com, ha poi parlato dei ritorni in generale:

“Il punto è che ci stiamo avvicinando alla fine. […] Perciò non c’è personaggio che non venga citato o menzionato. Come avete visto, tutti i personaggi vengono mostrati o citatati e voglio solo dirvi che è solo l’inizio. Vedrete. Non posso dire altro, ma vedrete“.

Fast X è al cinema dal 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

