Durante un’intervista con The Hollywood Reporter, Louis Leterrier ha parlato della decisione di dare a Charlize Theron un ruolo molto più attivo in Fast X rispetto ai film precedenti.

“Era un obiettivo sin dall’inizio farla uscire dalla scatola in cui si era trovata in F9 e farle spaccare qualche culo. Anche Charlize lo voleva” ha commentato il regista. “Quando sono arrivato sul set, Charlize stava girando lo scontro tra Cipher e i suoi uomini, ed ero terrorizzato. Ho pensato: ‘Ho girato alcuni film d’azione, ma non ho mai visto un attore concedersi così pienamente per una scena simile’. Ho dovuto parlare con il regista di seconda unità e chiedere: ‘Non stiamo esagerando? Non le stiamo chiedendo troppo?’, e lui mi ha risposto: ‘No, è lei che lo vuole’. Voleva fare il più possibile, se non di più. Abbiamo dovuto trattenerla perché avrebbe voluto fare tutto se fosse dipeso da lei”.

Fast X è al cinema dal 18 maggio.

