In una recente intervista con Total Film (via GamesRadar+), Louis Leterrier ha spiegato come ha cercato di distogliere l’attenzione dal ritorno di Dwayne Johnson nella scena dei titoli di coda di Fast X.

Il regista ha cercato di usare dei trucchi:

Nel momento esatto in cui inquadri Dwayne Johnson, in qualunque forma, capisci che è Dwayne Johnson, perciò mi sono detto: “Come posso cambiare il tono?”. L’ho così nascosto nell’ombra, gli ho fatto indossare una maschera, ho usato luci e bagliori per distrarre lo spettatore e per non farlo concentrare su ciò che la cinepresa stava inquadrando. La mia idea era quella. […] Che onore è stato assistere al ritorno di Dwayne Johnson nella saga principale, quel giorno è stato assolutamente incredibile.

Fast X è arrivato al cinema il 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

Classifiche consigliate