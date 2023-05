In una recente intervista con Total Film (come riporta SyFy), Rita Moreno ha parlato di come ha ottenuto un ruolo in Fast X, tra pochi giorni al cinema.

Tutto è successo in occasione della premiere di West Side Story, dove l’attrice si è ricongiunta con Vin Diesel, sua vecchia conoscenza: “Ci siamo visti [dopo la premiere] per bere un po’. Mio nipote Justin, che è un suo grandissimo fan, ha accerchiato Vin e gli ha detto: “Dovresti inserire mia nonna nei film. Potrebbe essere la donna anziana energica che ti prende per l’orecchio e ti fa una ramanzina”. Justin, ancora oggi, è assolutamente convinto che sia stato tutto merito suo se ho avuto una parte nel film“.

Fast X arriverà al cinema il 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

