Fast X, il decimo capitolo della saga di Fast & Furious, è arrivato nei cinema lo scorso maggio e se avete visto in sala o recentemente in Digital HD la pellicola diretta da Louis Leterrier sapere già che si conclude con un vero e proprio cliffhanger che verrà risolto nell’undicesimo episodio.

In occasione del debutto del lungometraggio in streaming su Peacock (stiamo parlando degli Stati Uniti), Louis Leterrier ha spiegato che chi riguarderà Fast X a casa dovrebbe focalizzarsi su una scena in particolare per cercare indizi su Fast & Furious 11: quella in cui Cipher (Charlize Theron) si presenta, all’inizio del blockbuster, a casa di Dom (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez).

Il filmmaker dice infatti:

Ascoltate ciò che viene detto, ascoltate il dialogo. Credo che le persone apprezzino l’aspetto visivo, la spettacolarità, il divertimento e tutto il resto. Ma ci sono alcune scene in cui le conversazioni, le minacce sono reali e sono concepite con quello scopo. Quando qualcosa si distingue dal resto, c’è una ragione. Non sto parlando di una scena in particolare, ci sono almeno cinque scene in cui abbiamo seminato i semi per la nostra prossima grande avventura. Cominciamo dall’inizio. Il momento in cui Cipher entra nella casa di Dom e Letty. Qualsiasi cosa lei dice avrà delle ripercussioni sul resto.

Fast X è arrivato al cinema il 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

