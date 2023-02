Fast X: Sung Kang parla di Deckard Shaw e del possibile ritorno di Gal Gadot

Sung Kang è tornato a parlare con Comicbook del possibile ritorno di Gal Gadot nei panni di Gisele in Fast X o nel film successivo, dicendosi ovviamente decisamente favorevole.

“Perché no?” ha ribattuto. “Mi piacerebbe tanto. Chi sarebbe contrario? Chi non vorrebbe Gal Gadot nella propria vita?“.

Ha poi parlato del ritorno di Deckard Shaw interpretato da Jason Statham. L’attore has piegato che i fan saranno molto felici di scoprire cosa succederà dopo la scena dei titoli di coda del nono episodio: “Questo film sarà bello come il precedente se non migliore“.

L’uscita di Fast X è fissata per il 18 maggio in Italia. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda!

Cosa ne pensate e quanto attendete Fast & Furious 10? Lasciate un commento!

Trovate tutte le notizie sulla saga della Universal in questa pagina!