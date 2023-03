Durante una recente intervista con Total Film (come riportato da Games Radar), Vin Diesel e Louis Leterrier hanno parlato di Fast X e nello specifico dell’uscita di scena di Justin Lin, che ha abbandonato la lavorazione a pochi giorni dall’inizio delle riprese.

Ecco i commenti di attore e regista:

Diesel: Non è stato decisamente facile. C’erano ancora tracce delle pandemia e sulla produzione c’era tutta quella pressione. Non provo altro che affetto per Justin, nonché gratitudine per tutto il lavoro che ha fatto per farci arrivare alla prima settimana di riprese… a volte però devi trovare un modo per agire.