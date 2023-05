Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In Fast X assistiamo al ritorno in scena di due personaggi molto noti della saga, Gisele (Gal Gadot) che tutti avevamo data per morta in Fast & Furious 6, e Luke Hobbs (Dwayne Johnson) che pareva essersi definitivamente allontanato dalla saga a causa dei dissapori con Vin Diesel. Che a quanto pare sono stati appianati anche per via degli ultimi passi falsi al botteghino di The Rock, per lo meno secondo le “malelingue”.

Ospite, insieme ad altri membri del cast di Fast X, al Charlize Theron Africa Outreach Project Block Party, Vin Diesel ha discusso proprio di questi due ritorni.

Le conversazioni che facciamo ruotano sempre intorno alla domanda “Che cosa è meglio per il film?”. Cos’è adatto a un franchise? Come rendi felici più persone possibili a questo mondo? Chiaramente loro due sono in grado di rendere felice la gente. Aggiungi a questo il tema ricorrente dell’unità che prevale nella saga di Fast & Furious e ottieni questa cosa perfetta.

Michelle Rodriguez aggiunge:

Stavo ridendo a crepapelle. Ma proprio tipo “Hahaha, stai provando a farla franca con qualcosa del genere col tuo franchise! Ed è folle che ci riusciamo anche!”. Tutta la storyline di Gal era in programma da un po’, da un paio di film, e c’era già del girato per questo non mi ha sorpreso così tanto come il ritorno di Dwayne. Quello è stato davvero forte.

Continua poi Jordana Brewster:

Per primo ho saputo di Gal, poi di Dwayne ed è stato sconvolgente.

Alan Ritchson rivela di essere stato tenuto all’oscuro circa The Rock:

Come tutti gli altri fan della saga sono rimasto sconvolto. Non l’avrei mai immaginato. Non mi avevano avvertito prima, la mia esperienza è stata quella di tutte le altre persone che hanno pensato “Cosa ho appena visto?”.

Fast X è al cinema dal 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

FONTE: The Hollywood Reporter

