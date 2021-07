LEGGI ANCHE – Fear Street: Kiana Madeira descrive la lavorazione della trilogia

, ultimo capitolo della trilogia horror, è approdato su Netflix il 16 luglio.

Con la release del terzo film in streaming la Waxwork Records ha diffuso in rete anche l’immagine del set di vinili contenente le colonne sonore dei tre lungometraggi. Questi tre vinili sono stati realizzati in collaborazione con Netflix, Milan Records e Sony Music.

Potete vedere l’immagine del set di vinili qua sotto:

Le opere sono ambientate negli anni ’80 e ’90 in una cittadina immaginaria dell’Ohio chiamata Shadyside. La serie principale conta oggi ben 52 titoli.

A seguire trovate un estratto dalla recensione della prima parte di Fear Street:

Dovrebbe iniziare col botto o quantomeno in modo scoppiettante il primo capitolo della trilogia horror Fear Street, visto che la necessità è quella di tenere incollato lo spettatore per altri due film prima di far chiudere il cerchio della storia. E invece Fear street parte 1: 1994 non riesce quasi per nulla a costruire attesa, tensione e curiosità verso ciò che potrebbe ancora accadere (anzi, su ciò che è accaduto: nel prossimo capitolo si torna indietro nel 1978) a Shadyside, una cittadina condannata a un tormento paranormale plurisecolare dove una strega costringe le sue vittime a compiere efferati omicidi per l’eternità.

Questa la sinossi della parte 2:

Shadyside, 1978. La scuola è finita e le attività estive al campeggio Nightwing stanno per iniziare. Ma quando un’altra possessione scatena istinti omicidi, il divertimento sotto il sole diventa una spietata lotta per la sopravvivenza.

