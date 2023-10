Si è toccato anche l’argomento Fear Street durante gli impegni stampa dello scrittore R. L. Stine a margine dell’arrivo su Disney Plus di Piccoli Brividi.

L’autore di bestseller ha confermato che, dopo l’arrivo in streaming su Netflix nell’estate del 2021 delle tre pellicole di Fear Street che raccontano una storia unica che si sviluppa in tre anni differenti, il 1994, il 1978 e il 1666 (e di nuovo 1994), in programma pare esserci non solo un quarto film ma un vero e proprio prosieguo di questa saga (la collana letteraria conta ben 36 titoli!).

[Nella mia carriera] Ho fatto tutto quello che puoi immaginare, ed è tutto così al di là di ciò di quello che riuscivo solo a sognare. Quando abbiamo iniziato, ho detto: “Adattiamo due o tre [libri di Piccoli brividi]”. Non avrei mai immaginato che sarebbe durato così a lungo. È tutto una grande sorpresa per me. Sono entusiasta di avere un nuovo programma televisivo in corso su Disney+ e, probabilmente, faremo anche più film Fear Street, sai, è una grande emozione per me.

Lo scorso dicembre era emersa una voce secondo cui il quarto film di Fear Street sarebbe stato diretto da Chloe Okuno, regista del thriller psicologico Watcher prodotto sempre da Netflix.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

FONTE: Rolling Stone

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate