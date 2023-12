Nella recente videointervista a “Casa Alò”, Ferzan Özpetek commenta con entusiasmo il suo primo lavoro prodotto per Netflix, Nuovo Olimpo, lasciandosi andare a riflessioni sulle opportunità di raggiungere un pubblico sempre più vasto attraverso le piattaforme di streaming:

Si tratta della prima volta che faccio un film per Netflix e questa cosa di poter essere visto in contemporanea in tutto il mondo mi emoziona. Mi arrivano messaggi dal Messico, dalle Filippine, da amici in Turchia che si complimentano con me per la scelta coraggiosa di riprendere scene di nudità maschile. Ma ci sono stati anche altri miei film precedenti che hanno avuto un enorme successo internazionale, ben prima della nascita di questa piattaforma: Bagno Turco ha avuto un grande riscontro in Francia, addirittura Madonna mi venne a cercare, voleva conoscere me e Gassman. Poi La finestra di fronte, che fu comprato all’epoca dalla Sony in America, quando qui in Italia si rifiutarono di mandarmi a rappresentare il paese agli Oscar con il mio nome, nonostante il David di Donatello. Mine vaganti è andato dappertutto, ancora mi scrivono. La differenza è che, uscendo ora in 190 paesi [la citazione di Nanni Moretti da Il sol dell’avvenire è voluta], si entra direttamente nelle case di milioni di persone. Il mio film in questo momento è doppiato anche in dodici lingue. È impressionante…