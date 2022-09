In occasione del trentesimo anniversario dall’uscita del film, durante la D23 Expo è stato annunciato che è in arrivo il prossimo dicembre su Disney+ una versione restaurata di Festa in casa Muppet. L’adattamento di Canto di Natale di Charles Dickens, diretto da Brian Henson, vedeva niente meno che Michael Caine nei panni di Ebenezer Scrooge e accanto a lui i famosi personaggi Muppet.

La nuova versione, disponibile sulla piattaforma streaming dall’11 dicembre, includerà inoltre una canzone inedita, When Love is Gone, tagliata dalla versione originale per decisione di Jeffrey Katzenberg, all’epoca CEO Disney. Il brano è cantato da Belle, personaggio interpretato da Meredith Braun, ex fidanzata di Scrooge che si lamenta del loro amore svanito, nella parte del film dedicata al Natale Passato, quando il protagonista prende coscienza dei suoi errori commessi in gioventù.

Nell’attesa di poter vedere la nuova versione, vi riportiamo la sinossi ufficiale di Festa in Casa Muppet:

Ebenezer Scrooge è un vecchio avaro, attaccato al centesimo, per il quale si prepara un Natale davvero speciale, ad opera degli inimitabili e divertentissimi Muppets. Tratto dal classico di Charles Dickens che racconta la metamorfosi del vecchio Scrooge, il detestabile taccagno che esclama “che ipocrisia!” al solo sentir parlare del Natale, il film vede protagonisti gli amati Muppets, con Kermit la Rana nei panni del capo-contabile, Bob Cratchit e Miss Piggy nelle vesti di Emily, battagliera moglie di Bob. Con il Gonzo stravagante “io narrante”, cui fa eco Rizzo il Topo, tanto fanfarone quanto irresistibilmente divertente, The Muppet Christmas Carol offre un’insolita versione di quello che resta senz’altro il più amato tra i racconti di Natale.

FONTE: Collider