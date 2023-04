“Costa azzurra, 1968. L’iconica Catherine Deneuve incarna ciò che il cinema non dovrebbe mai smettere di essere: inafferrabile, azzardato, irriverente. Ecco il poster della 76esima edizione del Festival di Cannes, dal 16 al 27 maggio, celebriamo l’amore per il cinema”: così è stato presentato oggi il poster ufficiale che potete vedere qui sotto.

Creato da Hartland Villa (Lionel Avignon, Stefan de Vivies), è tratto da una foto di Jack Garofalo sul set di La Chamade, diretto da Alain Cavalier. La Deneuve era in piedi sulla spiaggia di Pampelonne, vicino a Saint-Tropez, dove stava girando il film tratto dal romanzo di Françoise Sagan. Questo poster è un omaggio proprio alla grande attrice, definita “l’incarnazione stessa del cinema, lontano da ciò che è convenzionale e appropriato, senza compromessi e sempre in linea con le sue convinzioni”, anche se significa andare contro”. La descrizione ufficiale continua spiegando che “Per oltre 60 anni la più grande attrice francese non ha mai smesso di recitare, reinventando se stessa, sperimentando, osando fare film inaspettati o opere prime. Un’icona che non è mai rimasta ferma e ha tenuto la sua arte viva. Denevue incarna a modo suo la ricchezza del cinema che il Festival vuole difendere: film d’autore, ma anche film popolari di qualità”.

Trovate tutte le informazioni sul Festival di Cannes nella nostra sezione.

