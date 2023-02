Festival di Cannes: Ruben Östlund presidente della giuria del concorso

Ruben Östlund sarà il presidente della giuria del concorso della 76 esima edizione del Festival di Cannes, che si terrà dal 16 al 27 maggio.

Il regista svedese, vincitore di due palme d’Oro e candidato quest’anno al premio Oscar come miglior regista per Triangle of Sadness (candidato anche come miglior film e miglior sceneggiatura), sarà presidente esattamente 50 anni dopo la sua compatriota Ingrid Bergman, che lo fu nel 1973.

“Sono felice, fiero e onorato di ricevere l’onore della presidenza della giuria del concorso di quest’anno al Festival di Cannes,” ha dichiarato Östlund. “In nessun altro luogo nel mondo del cinema si percepisce un senso simile di attesa quando si alza il sipario sui film di un concorso. È un privilegio farvi parte, assieme al pubblico e agli appassionati di Cannes. Sono sincero quando dico che la cultura cinematografica si trova nel suo momento più importante di sempre. Il cinema ha un aspetto unico: qui, vediamo insieme i film, e qui ci si aspetta di più da ciò che viene mostrato, e l’esperienza viene accresciuta. Ci fa riflettere in modo diverso rispetto allo scorrere dopaminico che facciamo sugli schermi individuali”.

Il regista ha insistito sul fatto che enfatizzerà il “ruolo sociale” del cinema, come presidente della giuria: “Un bel film è legato all’esperienza collettiva, ci spinge a riflettere e ci fa venir voglia di discutere di ciò che abbiamo visto. Quindi vediamo i film insieme!”

I film del concorso verranno annunciati a metà aprile.

