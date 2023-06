Attraverso un comunicato stampa, è stato rivelato l’avvio delle riprese del nuovo film con Ficarra e Picone.

Trovate tutto qua sotto.

INIZIATE LE RIPRESE DEL NUOVO FILM DI FICARRA E PICONE

CON LA REGIA DI FRANCESCO AMATO

CATANIA 6 giugno 2023 – Sono iniziate a Catania le riprese del nuovo film di Ficarra e Picone, per la prima volta diretti dal regista Francesco Amato.

Soggetto e sceneggiatura sono di Salvo Ficarra, Valentino Picone, Francesco Amato, Davide Lantieri e Fabrizio Testini.

Otto le settimane di lavorazione tra Catania (con il sostegno della Film Commission locale) e Roma, per il nuovo lungometraggio (non c’è ancora il titolo) che uscirà a Natale per Medusa Film.

La produzione è di Attilio De Razza per Tramp Limited con la collaborazione di Medusa Film.

