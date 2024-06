Magnus Ferrell, figlio di Will Ferrell, ha recentemente postato delle foto su TikTok per un trend incentrato sul giudicare scherzosamente le bizzarre azioni fatte dai genitori in passato.

Nel caso di Magnus apprendiamo che suo padre Will si vestì da lord medievale mettendolo in imbarazzo durante il ballo di fine anno della scuola.

