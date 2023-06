Nel 2021, ad appena un anno dall’uscita del videogioco Ghost of Tsushima, era stata annunciata la realizzazione dell’adattamento da parte di Sony. La guida del progetto è affidata al regista Chad Stahelski. A seguito di quell’annuncio però non si sono più avute notizie.

Parlando con ComicBookMovie Stahelski ha annunciato che il film è in “intenso sviluppo”. Non ha specificato però in che fase si trovi la pre-produzione o in generale a che punto siano i lavori. Ha scelto invece di parlare di ciò che vorrebbe vedere nell’adattamento.

La storia di Jin Sakai e il suo essere quello che definirei “il più grande anti samurai film sui samurai” a causa delle storyline, delle tematiche e dell’avventura che vive Jin Kai… è così interessante per me. I personaggi della storia sono sicuramente qualcosa che non voglio perdere in nessun modo. Il fatto è che sappiamo di avere un grande materiale. Si tratta di renderlo adatto per altre piattaforme. Come facciamo a realizzare un grande film di due ore, due ore e mezza da questo? Renderlo soddisfacente e lasciarlo aperto alla possibilità di continuare a espanderlo. Questa è la vera sfida. Come prendere così tanta grandezza e tradurla in un livello guardabile.

