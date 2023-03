Il film di Nancy Meyers rifiutato da Netflix potrebbe essere salvato dalla Warner Bros.

Ha fatto discutere la notizia che qualche giorno fa Netflix ha deciso di cancellare i propri piani per il nuovo film di Nancy Meyers per motivi di budget. Sembra infatti che lo streamer non fosse disposto a spendere più di 130 milioni di dollari per la commedia romantica, mentre la regista puntava a 150 milioni di dollari. Una cifra pazzesca per questo genere di film: 80 milioni di dollari pare fossero destinati solo al cast, composto da Scarlett Johansson, Penelope Cruz, Owen Wilson e Michael Fassbender.

Il progetto è ora in vendita al migliore offerente, e Deadline rivela che potrebbe essere la Warner Bros., alla fine, ad aggiudicarselo. La major avrebbe avviato delle trattative esplorative con la regista, che ha anche scritto il film, attualmente intitolato Paris Paramount e ispirato alle sue vicende personali, incentrato su una coppia di filmmaker separati che devono lavorare insieme a un nuovo progetto.

Sembra che le trattative implichino un deciso rimaneggiamento del budget, ma va specificato che nel caso di Netflix verosimilmente la cifra veniva “gonfiata” dai compensi relativi alla mancata uscita in sala (come accaduto per i due sequel di Cena con Delitto, costati complessivamente 450 milioni di dollari).

Warner Bros. e Meyers hanno lavorato assieme con successo a Lo stagista inaspettato. La regista ha diretto anche pellicole di grande incasso come What Women Want, Tutto può succedere, È complicato.