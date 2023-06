È di qualche giorno fa l’indiscrezione che Universal e Nintendo sarebbero intenzionate a replicare la fortunata partnership avviata con Super Mario Bros. – il film per portare sul grande schermo anche le avventure di Zelda. Secondo tale indiscrezione, le due compagnie starebbero per formalizzare l’accordo relativo alla realizzazione di un film animato, curato sempre dalla Illumination, dedicato proprio a The Legend of Zelda, la leggendaria saga di action-RPG creata da Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka nel 1986 per il Nintendo Entertainment System.

Ora però Chris Meledandri, capo della Illumination, smentisce la notizia durante un’intervista di TheWrap ad Annecy:

Non so da dove arrivi questa notizia. Voglio dire, posso immaginare che la gente immagini cose del genere perché ovviamente abbiamo lavorato benissimo insieme. La mia relazione con Nintendo ora include il far parte del loro board of directors, quindi capisco come si possa giungere a conclusioni come questa. Ma nello specifico, è qualcosa sulla quale sento solo rumour. Ecco cosa posso dire sui prossimi programmi di Nintendo e Illumination: sono solo voci.

Va detto che oltre alla presenza di Meledandri nel board di Nintendo, i rapporti tra Universal e lo studio di videogiochi sono molto solidi, per via dei due Super Nintendo World aperti nei parchi Universal in Giappone e California (il terzo aprirà a Orlando nel 2025). Il successo di Super Mario Bros – il film lascia immaginare che presto verrà confermato ufficialmente un sequel.

Tuttavia la riservatezza di Nintendo è ben nota, e possiamo immaginare che se Meledandri confermasse indiscrezioni senza un ok definitivo da parte della compagnia passerebbe guai seri. Nintendo cancellò infatti una serie di Zelda sviluppata con Netflix quando la notizia trapelò.

Vi terremo aggiornati!

