Jeffrey Reddick, creatore della saga di Final Destination, ha parlato con Dread Central del prossimo film che sarà prodotto da Jon Watts per HBO Max.

Reddick non è stato coinvolto nella realizzazione del nuovo film, ma viene tenuto costantemente aggiornato dal produttore Craig Perry e ha infatti svelato qualche piccola anticipazione sulla struttura della pellicola:

Posso dire che non sarà un altro “ecco un gruppo di persone che sfugge alla morte, ma poi la morte li raggiunge”. C’è sempre stato un dettaglio che abbiamo aggiunto a ogni film per cambiare un po’ le cose, ma questo è un vero film di Final Destination. Non seguirà la stessa formula che abbiamo stabilito, mi limiterò a dire questo.