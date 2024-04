Nonostante rimanga in vita alla fine del primo Final Destination, Alex Browning (Devon Sawa) non ritorna nei successivi capitoli della saga: nel 2, si dice vagamente che il ragazzo è morto nell’intervallo tra i due film. In una recente intervista con CB, il suo interprete ha rivelato le regioni dietro tale decisione:

Non ha funzionato. Non ero in grado di lavorare. Poi mi sono preso un periodo di pausa dal lavoro. I miei agenti hanno parlato con i produttori. Alla fine hanno discusso di prendere un’altra strada. Forse pensavo di tornare per il terzo, ma poi non ho mai… non ha funzionato. Non c’è stato alcun rancore con nessuno. Ho visto ogni singolo film, visto che sono andato a un paio di anteprime. Sono film fantastici. Sono molto felice per loro. Teo [Briones], che ha interpretato mio figlio nella prima stagione di Chucky, sarà uno dei protagonisti del nuovo film e non vedo l’ora di vederlo. Non poteva capitare a un ragazzo migliore. Penso che sia un giovane super talentuoso, quindi sì, amo questi film.

La saga di Final Destination è infatti continuata con altri quattro film fino al 2011, mentre un sesto, dal titolo Bloodlines, è ora in lavorazione e dovrebbe uscire l’anno prossimo (LEGGI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI). Sawa riflette allora sull’evoluzione del franchise dalla posizione di fan:

Credo che il primo sia stato quello più thriller psicologico, perché è stato realizzato da autori che provengono dal mondo di X-Files. In origine era un episodio di X-Files che è stato trasformato in un film, e quindi aveva quell’elemento fantascientifico soprannaturale. Prima che iniziassimo a imparare a usare la CGI così bene, quando si è cominciato a pensare a quante teste possiamo mozzare e tutto il resto. Final Destination 5 è stato realizzato in 3D ed è stato fatto in modo eccezionale. Ricordo di aver visto tutta quella roba che volava giù dal ponte in 3D, ed è stato fatto perfettamente. La saga si è evoluta. È un film diverso. Se dovessi mai rivisitare Final Destination, spero che torni a un’atmosfera in qualche modo soprannaturale. Sono solo felice di essere un fan in questo momento.

