Saverio Costanzo torna al Festival di Venezia dopo Hungry Hearts (2014) con Finalmente l’alba. Il film, ambientato negli anni ’50 a Roma, vede una diva americana (interpretata da Lily James) vivere una notte magica da “Dolce Vita” insieme a un gruppo assortito di altri personaggi.

In occasione della sua partecipazione al Festival, Costanzo ha rilasciato una lunga intervista a Variety. Inizia raccontando la sua idea di partenza, ciò che desiderava mettere in scena (non è solo regista del film, ma anche sceneggiatore).

Prima di tutto per me c’era l’idea di prendere un personaggio molto semplice e innocente per raffigurare la complessità dei personaggi intorno a lei. Mimosa è un foglio di carta bianco su cui ognuno degli altri personaggi scrive la propria storia.

Mimosa è uno dei personaggi chiave del film, una giovane e aspirante attrice romana interpretata da Rebecca Antonaci che Costanzo dice di aver visto per la prima volta in una pubblicità della pasta ed esserne rimasto molto colpito.

Non solo esordienti, ma anche grandi nomi come Willem Dafoe e Lily James.

L’ho vista (James) in molti film e sono rimasto molto colpito da Pam & Tommy. Quando vedo Lily recitare vedo il suo intero corpo muoversi con le vibrazioni del personaggio. Non c’è psicologia. Solo totale consapevolezza, ma molto semplice.

Per il regista Finalmente l’alba rappresenta un nuovo inizio lontano dal mondo degli adattamenti che l’ha visto coinvolto per tanti anni (da La solitudine dei numeri primi a L’amica geniale). Dice:

Fino ad ora ho finito per realizzare quasi esclusivamente adattamenti da libri. Volevo dare a me stesso la possibilità di questa “alba”. Volevo indossare le piccole scarpe di Mimosa ed entrare in questo regno delle possibilità e capire chi sono. Sai, quando parli di “coming of age”, io ho quasi 50 anni e questo è il mio coming of age.

L’uscita al cinema del film è prevista per il 14 dicembre.

