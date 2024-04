In un’intervista con ET, i registi Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett hanno fornito un aggiornamento su Finché morte non ci separi 2, sequel della commedia horror da loro diretta uscita nel 2019. Ecco le loro parole

Finché morte non ci separi 2 è in via di definizione. Quello che possiamo dire è che c’è una sceneggiatura del sequel che è una vera e propria bomba, c*zzo. E in qualsiasi modo venga realizzato, e in qualsiasi veste stiamo aiutando a realizzarlo, siamo così entusiasti che stia accadendo. Quel film è davvero l’amore della nostra vita creativa in molti modi.

Ricordiamo che il nuovo film dei registi, Abigail, è nelle sale statunitensi dal 19 aprile: qui potete vedere il trailer. Nel cast Giancarlo Esposito, Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton, William Catlett, Kevin Durand e Angus Cloud.

Finché morte non ci separi, la trama

Grace (Samara Weaving) è la giovane sposa che si unisce in matrimonio con Alex (Mark O’Brien), erede della famiglia Le Domas, ricca dinastia fondatrice dell’impero dei giochi da tavola.

Durante la sua prima notte di nozze, all’interno della grande villa in cui si è svolta la cerimonia, viene invitata a partecipare a una tradizione familiare: il nuovo arrivato deve infatti prendere parte a un gioco, in questo caso nascondino.

Apparentemente innocente, il gioco in realtà si rivelerà una terrificante caccia all’uomo in cui Grace dovrà cercare di sopravvivere ad una famiglia armata e implacabile, convinta che il rito debba essere officiato, altrimenti una maledizione si abbatterà su di loro.

