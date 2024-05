01 Distribution ha svelato il poster ufficiale e la data di uscita di Fino alla fine (precedentemente noto come Here Now), il nuovo film di Gabriele Muccino che arriva al cinema quattro anni dopo Gli anni più belli e dopo l’esperienza televisiva di A casa tutti bene – La serie.

Prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group con Rai Cinema, Adler ed Ela Film, Fino alla fine uscirà al cinema il 31 ottobre, e si mostra oggi con la prima locandina nella quale vediamo la protagonista Elena Kampouris affiancata da quattro attori: Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra. Francesco Garilli.

Il film si svolge a Palermo nell’arco di 24 ore nelle quali la protagonista Sophie scoprirà che la vita non è altro che il risultato delle scelte che facciamo.

Fino alla fine: la trama

“FINO ALLA FINE” racconta la storia di Sophie, una giovane americana di vent’anni in vacanza a Palermo con la sorella. Quando sta per tornare in California, nelle ultime 24 ore del suo soggiorno in Sicilia, incontra Giulio e il suo gruppo di amici. Saranno proprio queste 24 ore a cambiare per sempre il corso della sua vita. Sophie scoprirà che la vita è fatta di scelte e quelle che farà la porteranno a camminare sull’orlo del baratro, trasformando una semplice storia d’amore in una di sopravvivenza, riscatto e pura adrenalina. Questo gruppo di ventenni, ancora inesperti nel maneggiare la vita, scopriranno quanto sia facile commettere errori.

